Un gruppo di partecipanti al corteo convocato dal sindaco Matteo Lepore, in gran parte pacifico, si è scontrato con la polizia
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Fonte: il Post
Ci sono stati disordini alla manifestazione per Abderrahim Fakir a Bologna
21 Lug 2026 • 0 commenti
Un gruppo di partecipanti al corteo convocato dal sindaco Matteo Lepore, in gran parte pacifico, si è scontrato con la polizia
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