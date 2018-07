Cina e Occidente: due modelli di governance a confronto

Su suggerimento di @Giovanni.

Un articolo di Difesa Online discute come Cina e paesi occidentali stanno gestendo le conseguenze della globalizzazione.

Se l’Occidente sembra aver perso la sfida, la Cina non solo risulta in netto vantaggio, ma la sola nazione in grado oggi di governare il processo globale in atto. L’Impero di mezzo ha dimostrato di essere maggiormente attrezzato per gestire questa fase, pur essendo, tra gli Stati, quello partito con più ritardo: negli anni 80 con l’apertura al mercato di Deng Xiaoping che intendeva così realizzare il “socialismo con caratteristiche cinesi”.