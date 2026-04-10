Continua a leggere: Circa 580 voli sono stati cancellati a causa di uno sciopero di Lufthansa in Germania, con effetti anche sugli aeroporti italiani
Fonte: il Post
Circa 580 voli sono stati cancellati a causa di uno sciopero di Lufthansa in Germania, con effetti anche sugli aeroporti italiani
10 Apr 2026 • 0 commenti
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