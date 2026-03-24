Il Sì ha vinto quasi solo nelle zone più centrali, e a Napoli e Palermo ci sono quartieri in cui il No ha preso più dell’80 per cento
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Fonte: il Post
Com’è andato il voto al referendum nelle grandi città, strada per strada
24 Mar 2026 • 0 commenti
Il Sì ha vinto quasi solo nelle zone più centrali, e a Napoli e Palermo ci sono quartieri in cui il No ha preso più dell’80 per cento
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