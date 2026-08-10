Lo ha spiegato il responsabile del laboratorio: è partito tutto dalla lettura di una riga sbagliata su un documento
Continua a leggere: Com’è avvenuto l’errore nell’impianto di un embrione al San Raffaele di Milano
Fonte: il Post
Com’è avvenuto l’errore nell’impianto di un embrione al San Raffaele di Milano
10 Ago 2026 • 0 commenti
Lo ha spiegato il responsabile del laboratorio: è partito tutto dalla lettura di una riga sbagliata su un documento
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