Pregnana, vicino a Milano, è un buon esempio delle opportunità e dei problemi generati dalle nuove richiestissime infrastrutture digitali
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Fonte: il Post
Come cambia un piccolo comune se ci metti tre data center
12 Lug 2026 • 0 commenti
Pregnana, vicino a Milano, è un buon esempio delle opportunità e dei problemi generati dalle nuove richiestissime infrastrutture digitali
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