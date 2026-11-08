A Molenbeek furono pianificati gli attentati dell’ISIS a Parigi: oggi questo pezzo di Bruxelles sta provando a cambiare la sua reputazione
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Fonte: il Post
Com’è cambiato in dieci anni il quartiere del jihadismo europeo
8 Nov 2026 • 0 commenti
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