In questi giorni ha nuovamente creato aspettative su un imminente accordo con l’Iran, poi invece ha cambiato le condizioni della proposta
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Fonte: il Post
Com’è che nemmeno stavolta la decisione di Trump era «finale»
31 Mag 2026 • 0 commenti
In questi giorni ha nuovamente creato aspettative su un imminente accordo con l’Iran, poi invece ha cambiato le condizioni della proposta
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