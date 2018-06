Come ci si oppone a neofascismo e populismo? Con il patriottismo costituzionale

Su suggerimento di @Economato.

Left riporta le parole di Carlo Smuraglia, partigiano e presidente onorario dell’ANPI, sull’importanza del patriottismo costituzionale nell’attuale scenario politico e sociale italiano.

All’epoca, la “patria” era quella fascista, era una cosa estremamente retorica. Noi invece abbiamo recuperato un’idea di “patria” intesa come comunità di persone. Legate non solo dal trovarsi geograficamente sullo stesso suolo, ma anche ad una cultura, una storia. Quella che nasce dalla Resistenza e dalla nostra bella Costituzione. Da amare e proteggere: è questo il “patriottismo costituzionale” di cui abbiamo bisogno. E non ha niente a che fare col patriottismo sterile, o col pericoloso nazionalismo.