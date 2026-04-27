Le elezioni al Consiglio di Stato hanno da sempre una certa autonomia dalle ingerenze della politica: questa volta pare di no
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Fonte: il Post
Come e perché il governo vuole influenzare un’altra nomina importante
27 Apr 2026 • 0 commenti
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