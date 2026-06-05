La discussione è stata continuamente ritardata con estenuanti passaggi parlamentari, e anche con l’ostruzionismo di un illustre scienziato
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Fonte: il Post
Come è stata affossata per l’ennesima volta una legge sul fine vita
5 Giu 2026 • 0 commenti
La discussione è stata continuamente ritardata con estenuanti passaggi parlamentari, e anche con l’ostruzionismo di un illustre scienziato
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