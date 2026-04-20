Il ministero della Giustizia ha svuotato il San Michele di Alessandria e bloccato le attività culturali senza dare spiegazioni, per farlo diventare un carcere per il 41-bis
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Fonte: il Post
Come è stato smantellato un carcere che un po’ funzionava
20 Apr 2026 • 0 commenti
Il ministero della Giustizia ha svuotato il San Michele di Alessandria e bloccato le attività culturali senza dare spiegazioni, per farlo diventare un carcere per il 41-bis
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