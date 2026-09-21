Il ciclista belga ha vinto per la quarta volta di fila i Mondiali, grazie al suo modo unico di stare in bicicletta e anche alla sua pelle
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Fonte: il Post
Come fa Remco Evenepoel a essere così forte a cronometro?
21 Set 2026 • 0 commenti
Il ciclista belga ha vinto per la quarta volta di fila i Mondiali, grazie al suo modo unico di stare in bicicletta e anche alla sua pelle
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