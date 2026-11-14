Come facciamo a sapere che viviamo nell’Olocene?

E’ diventato comune parlare dell’era geologica in cui stiamo vivendo come dell’Antropocene, ma come facciamo a distinguerla dal periodo precedente, l’Olocene? E cosa significa esattamente fissare i limiti di un’era geologica? Ce ne parla un articolo di Lucy sui mondi.

Il termine “olocene” fu proposto a fine Ottocento, all’epoca in cui i geologi stavano cercando di categorizzare il passato della Terra sulla base dell’età di diverse formazioni rocciose. In quest’ottica il termine indicava i depositi in cui si trovano fossili di animali ancora viventi, e grosso modo corrispondeva al periodo dopo l’ultima glaciazione. Solo di recente si è avvertita la necessità di individuare un punto preciso della stratigrafia del pianeta, che possa stabilire con precisione un prima e un dopo: per l’olocene, questo punto corrisponde a una carota di ghiaccio estratta a 1492,45 metri di profondità dalla calotta della Groenlandia, e formatasi 11.700 anni fa. A partire da questo punto, che corrisponde alla fine delle glaciazioni, il ghiaccio ha caratteristiche diverse da quelle in strati più antichi. Individuare un confine simile per l’Antropocene è più complicato, e la proposta di adottare gli strati del fondo del lago Crawford in Canada (che a partire dagli anni ’50 registrano l’aumento di una microscopica quantità di plutonio, risultato dei test nucleari nell’atmosfera) è stata bocciata. Il problema è che, anche se riconosciamo che l’influenza umana ha cambiato radicalmente il pianeta, è difficile accordarsi su quale cambiamento nello specifico sia così significativo da prendere come riferimento (anche prima dei test nucleari, per esempio, l’uomo aveva già cominciato a modificare il clima).