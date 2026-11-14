Come facciamo a sapere che viviamo nell’Olocene?

E’ diventato comune parlare dell’era geologica in cui stiamo vivendo come dell’Antropocene, ma come facciamo a distinguerla dal periodo precedente, l’Olocene? E cosa significa esattamente fissare i limiti di un’era geologica? Ce ne parla un articolo di Lucy sui mondi.
Il termine “olocene” fu proposto a fine Ottocento, all’epoca in cui i geologi stavano cercando di categorizzare il passato della Terra sulla base dell’età di diverse formazioni rocciose. In quest’ottica il termine indicava i depositi in cui si trovano fossili di animali ancora viventi, e grosso modo corrispondeva al periodo dopo l’ultima glaciazione. Solo di recente si è avvertita la necessità di individuare un punto preciso della stratigrafia del pianeta, che possa stabilire con precisione un prima e un dopo: per l’olocene, questo punto corrisponde a una carota di ghiaccio estratta a 1492,45 metri di profondità dalla calotta della Groenlandia, e formatasi 11.700 anni fa. A partire da questo punto, che corrisponde alla fine delle glaciazioni, il ghiaccio ha caratteristiche diverse da quelle in strati più antichi. Individuare un confine simile per l’Antropocene è più complicato, e la proposta di adottare gli strati del fondo del lago Crawford in Canada (che a partire dagli anni ’50 registrano l’aumento di una microscopica quantità di plutonio, risultato dei test nucleari nell’atmosfera) è stata bocciata. Il problema è che, anche se riconosciamo che l’influenza umana ha cambiato radicalmente il pianeta, è difficile accordarsi su quale cambiamento nello specifico sia così significativo da prendere come riferimento (anche prima dei test nucleari, per esempio, l’uomo aveva già cominciato a modificare il clima).
Quando i geologi dell’Ottocento distinguevano il Giurassico dal Cretaceo osservavano rocce che si erano formate decine di milioni di anni prima. Persino l’Olocene aveva già migliaia di anni quando ricevette un nome. Dell’Antropocene, invece, osserviamo direttamente molti dei processi che vorremmo utilizzare per definirlo. Misuriamo la concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera, seguiamo la diffusione delle specie, sappiamo quanta plastica produciamo. E possiamo già osservare alcuni materiali di origine umana entrare nei processi geologici. Nel 2014 la geologa Patricia Corcoran, l’oceanografo Charles Moore e l’artista Kelly Jazvac descrissero per esempio i plastiglomerati, aggregati nei quali la plastica fusa ingloba sabbia, frammenti di roccia, conchiglie e altri materiali naturali. I sedimenti che dovrebbero testimoniare questa trasformazione in futuro si stanno formando mentre li studiamo. Ma questo non impedisce di definire un’epoca. Significa che ci troviamo in una situazione per la quale la stratigrafia ha pochi precedenti.
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