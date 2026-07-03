La tecnica più diffusa si chiama cheratopigmentazione ed è una specie di tatuaggio della cornea, ma è sconsigliata dalle associazioni di esperti
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Fonte: il Post
Come funziona l’operazione per cambiare il colore degli occhi
3 Lug 2026 • 0 commenti
La tecnica più diffusa si chiama cheratopigmentazione ed è una specie di tatuaggio della cornea, ma è sconsigliata dalle associazioni di esperti
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