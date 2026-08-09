Le procedure sono rigorose e per certi versi ricordano il sistema dei piloti d’aereo: errori come quello fatto al San Raffaele sono assai rari
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Fonte: il Post
Come funzionano i controlli nei centri di fecondazione assistita
9 Ago 2026 • 0 commenti
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