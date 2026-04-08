Il grosso è assegnato automaticamente a chi ha i requisiti, ma c’è una piccola parte su cui decide una commissione, e che genera spesso polemiche
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Fonte: il Post
Come funzionano i finanziamenti pubblici a film e serie tv
8 Apr 2026 • 0 commenti
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