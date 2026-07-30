Il rischio maggiore che si porterebbe dietro, se venisse approvato, riguarda la raccolta di dati biometrici nei luoghi pubblici
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Fonte: il Post
Come funzionerebbe il riconoscimento facciale che vuole il governo
30 Lug 2026 • 0 commenti
Il rischio maggiore che si porterebbe dietro, se venisse approvato, riguarda la raccolta di dati biometrici nei luoghi pubblici
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