La leader dell’opposizione ci ha provato due volte in pochi giorni: la prima l’aereo è dovuto tornare indietro, poi non l’hanno fatta nemmeno salire
Continua a leggere: Come gli Stati Uniti hanno impedito a María Corina Machado di tornare in Venezuela
Fonte: il Post
Come gli Stati Uniti hanno impedito a María Corina Machado di tornare in Venezuela
3 Lug 2026 • 0 commenti
La leader dell’opposizione ci ha provato due volte in pochi giorni: la prima l’aereo è dovuto tornare indietro, poi non l’hanno fatta nemmeno salire
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.