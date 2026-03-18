Se ne parla dopo l’arresto di un giornalista accusato di pedofilia, di cui non è stata diffusa l’identità per proteggere le possibili vittime
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Fonte: il Post
Come i giornali dovrebbero tutelare i minori coinvolti in casi di cronaca
18 Mar 2026 • 0 commenti
Se ne parla dopo l’arresto di un giornalista accusato di pedofilia, di cui non è stata diffusa l’identità per proteggere le possibili vittime
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