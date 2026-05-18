Una squadra di sub molto esperti li ha individuati dopo un’immersione con attrezzature che permettono di rimanere sott’acqua fino a quattro ore
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Fonte: il Post
Come i sommozzatori finlandesi hanno trovato i corpi dei sub italiani alle Maldive
18 Mag 2026 • 0 commenti
Una squadra di sub molto esperti li ha individuati dopo un’immersione con attrezzature che permettono di rimanere sott’acqua fino a quattro ore
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