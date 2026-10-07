Negli ultimi tre anni Israele ha iniziato diverse guerre per eliminare Hamas e indebolire l’Iran e i suoi alleati, come risposta all’attentato più grave della sua storia
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Fonte: il Post
Come il 7 ottobre ha cambiato il Medio Oriente
7 Ott 2026 • 0 commenti
Negli ultimi tre anni Israele ha iniziato diverse guerre per eliminare Hamas e indebolire l’Iran e i suoi alleati, come risposta all’attentato più grave della sua storia
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