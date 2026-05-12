Il New York Times ha raccontato le aggressive campagne finanziate per mobilitare migliaia di voti, che hanno convinto l’EBU a cambiare le regole
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Fonte: il Post
Come il governo israeliano ha influenzato l’Eurovision Song Contest
12 Mag 2026 • 0 commenti
Il New York Times ha raccontato le aggressive campagne finanziate per mobilitare migliaia di voti, che hanno convinto l’EBU a cambiare le regole
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