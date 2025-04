Su Science, Kai Kupferschmidt spiega come inizia un’epidemia di vaiolo delle scimmie.

È iniziato con un cucciolo di scimmia. Il 27 gennaio 2023, i ricercatori hanno notato che un cucciolo di cercocebo nel Parco Nazionale di Taï, in Costa d’Avorio, aveva sviluppato brutte lesioni sulla pelle. Due giorni dopo, era morto. Ben presto, il team ha visto altri esemplari ammalarsi e morire. La diagnosi: mpox.

Per gli scienziati che avevano osservato gli animali nella foresta per anni, la scoperta ha rappresentato un’opportunità unica per indagare su come inizia un’epidemia di mpox e dove in natura potrebbe nascondersi il virus che lo causa. In un preprint pubblicato oggi su Research Square, il team ha finito per individuare una particolare specie di roditori: lo scoiattolo corda dai piedi di fuoco (Funisciurus pyrropus).