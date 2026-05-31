Il rallentamento dell’auto e della meccanica in Germania penalizza i fornitori italiani che competono sui prezzi e premia quelli che puntano sulla qualità
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Fonte: il Post
Come la crisi dell’industria tedesca sta cambiando quella italiana
31 Mag 2026 • 0 commenti
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