Una materia da filologi sta diventando di interesse più largo, a causa dei crescenti sospetti sull’uso dell’AI per scrivere
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Fonte: il Post
Come lavorano scrittrici e scrittori a un testo che diventerà un libro
20 Ott 2026 • 0 commenti
Una materia da filologi sta diventando di interesse più largo, a causa dei crescenti sospetti sull’uso dell’AI per scrivere
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