Le linee guida del ministero dell’Interno raccomandano di non tenere a lungo la posizione a pancia in giù, quella in cui è morto Abderrahim Fakir a Bologna
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Fonte: il Post
Come le forze dell’ordine dovrebbero immobilizzare una persona
20 Lug 2026 • 0 commenti
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