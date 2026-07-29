Sembra un paradosso, eppure negli ultimi trent’anni hanno limitato le disuguaglianze e protetto i redditi, mentre l’economia da sola continua a non farcela
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Fonte: il Post
Come le tanto odiate tasse sul lavoro hanno attutito il calo degli stipendi
29 Lug 2026 • 0 commenti
Sembra un paradosso, eppure negli ultimi trent’anni hanno limitato le disuguaglianze e protetto i redditi, mentre l’economia da sola continua a non farcela
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