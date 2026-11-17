Ne parliamo nelle prossime “Istruzioni” con Silvia Bencivelli: tre serate per capire come fa la medicina a stabilire che cosa è vero, e che cosa succede quando sbaglia
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Fonte: il Post
Come nasce una verità scientifica?
17 Nov 2026 • 0 commenti
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