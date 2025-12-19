Come risolvere un’emergenza asteroide

Cosa fare se scopriamo che un asteroide sta per cadere sulla Terra? Un video di Kurzgesagt prova a rispondere.

Deviare artificialmente la traiettoria di un asteroide è possibile, ma per evitare un impatto sulla Terra è necessario farlo molto in anticipo, e non è scontato che potremmo accorgercene in tempo. Distruggerlo con una bomba atomica è più complicato, sia perché è difficile usare efficacemente bombe atomiche contro un intero corpo celeste (senza atmosfera non ci sarebbe un’onda d’urto, per esempio), sia perché atterrarci sopra e scavarci un buco per minarlo dall’interno in stile Armageddon sarebbe un incubo ingegneristico. Una soluzione più efficace sarebbe mettere sulla sua traiettoria un “punteruolo” gigante di tungsteno, che penetrerebbe dentro l’asteroide per effetto della sua semplice energia cinetica, e sarebbe denso abbastanza da frantumarlo in mille pezzi. Se però ci venisse addosso una cometa, questa soluzione non sarebbe sufficiente: probabilmente dovremmo allineare vari punteruoli di tungsteno e solo a quel punto, nel buco creato, infilare una bomba atomica che la distrugga.