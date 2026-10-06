Tra il primo ministro spagnolo e i catalani di Junts i rapporti sono complicati da sempre, e ora hanno innescato elezioni anticipate
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Fonte: il Post
Come sette deputati indipendentisti hanno inguaiato il governo Sánchez
6 Ott 2026 • 0 commenti
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