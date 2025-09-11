Come si manipolano le menti degli studenti.

Adnkronos riassume i risultati di una ricerca su come i manuali di geografia delle medie descrivono l’Ucraina, la Russia, e l’Europa Orientale. Secondo gli autori (il cui research paper è consultabile online) esiste una diffusa tendenza a riproporre e a insegnare la propaganda del governo russo. L’Ucraina viene quindi presentata come uno Stato fallito e corrotto senza una vera identità nazionale, nato nel 1991 per caso o quasi, mentre la Rus’ di Kiev medievale viene ricondotta al passato russo. L’annessione della Crimea del 2014 viene presentata in maniera edulcorata, così come i crimini di Stalin, mentre le politiche di Mosca sono presentate come una risposta all’espansione della NATO. Russofonia e identità russa vengono appaiate, le politiche di russificazione ignorate, e tutta la geografia e la cultura dell’Europa dell’est viene appiattita su quella russa: in un manuale un esercizio propone addirittura di di organizzare un viaggio in dieci città “russe”, che comprendono però anche Kiev, Riga, Leopoli e altre città ucraine e baltiche.

Gli autori esprimono forte preoccupazione per gli effetti a lungo termine di queste narrazioni: