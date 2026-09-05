Per l’Italia è un progetto innovativo, che dà un aiuto prezioso a molte famiglie, ma è ancora piccolo e c’è qualche problema da aggiustare
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Fonte: il Post
Come sta andando l’apertura anticipata delle scuole in Emilia-Romagna
5 Set 2026 • 0 commenti
Per l’Italia è un progetto innovativo, che dà un aiuto prezioso a molte famiglie, ma è ancora piccolo e c’è qualche problema da aggiustare
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