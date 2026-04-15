Intorno allo stretto di Hormuz: le forze armate statunitensi dicono di averlo completato, e alcune navi sono già state costrette a tornare indietro
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Fonte: il Post
Come sta funzionando il blocco navale degli Stati Uniti
15 Apr 2026 • 0 commenti
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