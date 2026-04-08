Israele ha presentato fin da subito obiettivi irrealistici ma quasi nessuno nel governo americano si è opposto: l’ha ricostruito il New York Times
Continua a leggere: Come Trump ha deciso di entrare in guerra contro l’Iran
Fonte: il Post
Come Trump ha deciso di entrare in guerra contro l’Iran
8 Apr 2026 • 0 commenti
Israele ha presentato fin da subito obiettivi irrealistici ma quasi nessuno nel governo americano si è opposto: l’ha ricostruito il New York Times
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.