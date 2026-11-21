Quello di Cox’s Bazar, in Bangladesh, ospita più di un milione di persone in condizioni disastrose, e non c’è alcuna soluzione in vista
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Fonte: il Post
Come vivono i rohingya nel campo profughi più grande del mondo
21 Nov 2026 • 0 commenti
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