«La recente lagna di Beppe Grillo sulla “politica che ha cambiato il movimento, mentre era il movimento che doveva cambiare la politica”, vede in Luigi Di Maio la sua perfetta incarnazione. Sì, la politica lo ha cambiato: però decisamente in meglio»
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Fonte: il Post
Cominciare da se stessi
4 Ago 2026 • 0 commenti
«La recente lagna di Beppe Grillo sulla “politica che ha cambiato il movimento, mentre era il movimento che doveva cambiare la politica”, vede in Luigi Di Maio la sua perfetta incarnazione. Sì, la politica lo ha cambiato: però decisamente in meglio»
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