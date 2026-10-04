È un concetto ormai radicato nel gergo giovanile e spiegarlo non è molto cool, ma forse i video delle “battaglie d’aura” hanno confuso qualcuno
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Fonte: il Post
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4 Ott 2026 • 0 commenti
È un concetto ormai radicato nel gergo giovanile e spiegarlo non è molto cool, ma forse i video delle “battaglie d’aura” hanno confuso qualcuno
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