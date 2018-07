Contractors: l’Italia che regala soldi, posti di lavoro e informazioni

Su suggerimento di @Giovanni.

Difesa Online ha intervistato Carlo Biffani a proposito del settore dei contractors in Italia.

Carlo Biffani, è oggi uno dei maggiori esperti di antiterrorismo e di sicurezza privata. Fondatore e Ceo di Security Consulting Group, conosce molto bene il mondo dei contractor, per il cui riconoscimento si sta battendo, da anni, perché anche l’Italia si doti di legislazione chiara e regole certe per inserire queste professionalità nel mondo del lavoro e nel nostro Paese. Perché, contraddizione tutta nostra, gli italiani devono andare spesso a lavorare in società di security estere, portando fuori Patria professionalità, lavoro e naturalmente l’indotto milionario che queste società sono capaci di produrre.