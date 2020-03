Coronavirus, emergenza e diritti

In questo numero:

– Coronavirus, emergenza, diritti e digitale

– ransomware e Coronavirus

– leak russi

Apro questa sezione – Coronavirus e Diritti, che temo sarà una sezione ricorrente d’ora in poi – con le parole di Yuval Noah Harari. Lo storico e saggista di fama mondiale ha infatti scritto le parole più semplici e importanti, che possono aiutarci a navigare questi tempi difficili.

In sostanza, riassumo e parafraso qua un lungo articolo di Harari che vi consiglio di leggere sul Financial Times, di fronte a questa crisi globale, la più grande della nostra generazione, dobbiamo essere consapevoli che le decisioni prese adesso, dai nostri governi, da noi, plasmeranno il mondo nei prossimi anni. Per cui dobbiamo agire rapidamente e in modo deciso, ma dobbiamo anche tenere conto delle conseguenze a lungo termine delle nostre azioni. Nello scegliere fra due alternative, dobbiamo considerare non solo come superare la minaccia immediata, ma anche quale mondo abiteremo quando ne usciremo, perché ne usciremo. La tempesta passerà, ma vivremo in un mondo diverso.