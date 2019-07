Corriere Marine e Retrovirus

n apertura di puntata, Kuna risponde alle domande del pubblico sull’aberrazione stellare come prova della rivoluzione terrestre. Dopodiché, Valeria intervista il Professor Enzo Tramontano dell’Università di Cagliari parliamo di retrovirus endogeni. L’8% del nostro DNA infatti è composto da sequenze originate da questi retrovirus che si sono integrati nel nostro genoma negli oociti in diversi periodi della nostra storia. Questi virus non sono più in grado di replicarsi e infettarci ma possono avere funzioni positive e negative sulla nostra salute.

Nel redivivo angolo della polemica, prendiamo spunto da un fatto di cronaca per proporre una questione spinosa: l’orientamento sessuale è rilevante per un’anamnesi medica? Dopo aver snocciolato qualche riflessione e lanciato la palla al pubblico, passiamo alla biologia marina: cos’è il paradosso di Darwin? Julien, immerso in una atmosfera da mari tropicali, ci racconta come lo scienziato Simon Brandl è riuscito a spiegare ciò che anche il buon Charles non aveva compreso.