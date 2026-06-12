Vengono definiti vari aspetti finora regolati solo a livello europeo: il più delicato è quello che riguarda l’uso del riconoscimento facciale in luoghi pubblici
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Fonte: il Post
Cosa c’è dentro i decreti del governo sull’intelligenza artificiale
12 Giu 2026 • 0 commenti
Vengono definiti vari aspetti finora regolati solo a livello europeo: il più delicato è quello che riguarda l’uso del riconoscimento facciale in luoghi pubblici
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