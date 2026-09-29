Una dimostrazione di buona volontà per tentare di evitare una tassa sugli “extraprofitti”, ma anche una certa strategia commerciale
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Fonte: il Post
Cosa c’è dietro al limite al prezzo dei carburanti di Eni, IP e Q8
29 Set 2026 • 0 commenti
Una dimostrazione di buona volontà per tentare di evitare una tassa sugli “extraprofitti”, ma anche una certa strategia commerciale
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