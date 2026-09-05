Permetterebbe a Stati, regioni e comuni di vietarli dove le case costano troppo e di limitare anche l’acquisto delle seconde case
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Fonte: il Post
Cosa c’è nel nuovo regolamento sugli affitti brevi proposto dall’Unione Europea
5 Set 2026 • 0 commenti
Permetterebbe a Stati, regioni e comuni di vietarli dove le case costano troppo e di limitare anche l’acquisto delle seconde case
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