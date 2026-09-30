Le indagini ipotizzano lo sfruttamento dei lavoratori e un sistema corruttivo che prevedeva anche contanti nascosti in scatole di panettoni
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Fonte: il Post
Cosa c’è nella grossa inchiesta sulla linea ad alta velocità Napoli-Bari
30 Set 2026 • 0 commenti
Le indagini ipotizzano lo sfruttamento dei lavoratori e un sistema corruttivo che prevedeva anche contanti nascosti in scatole di panettoni
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