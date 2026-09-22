È stato firmato martedì, non ha una data di scadenza, prevede due nuove basi militari e libertà di movimento sull’isola per le forze armate statunitensi
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Fonte: il Post
Cosa c’è nell’accordo fra Stati Uniti e Danimarca sulla Groenlandia
22 Set 2026 • 0 commenti
È stato firmato martedì, non ha una data di scadenza, prevede due nuove basi militari e libertà di movimento sull’isola per le forze armate statunitensi
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