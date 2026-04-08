E soprattutto cosa non c’è: molte questioni rimangono irrisolte, tra cui la gestione dello stretto di Hormuz e il futuro del programma nucleare iraniano
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Fonte: il Post
Cosa c’è nell’accordo per il cessate il fuoco fra Iran e Stati Uniti
8 Apr 2026 • 0 commenti
E soprattutto cosa non c’è: molte questioni rimangono irrisolte, tra cui la gestione dello stretto di Hormuz e il futuro del programma nucleare iraniano
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