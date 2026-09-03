Molte delle cose scoperte dal Post dopo la strage dei braccianti bruciati in un minivan: tra le altre, truffe al decreto flussi e grave sfruttamento del lavoro
Continua a leggere: Cosa c’è nell’inchiesta sul caporalato nella piana di Sibari, in Calabria
Fonte: il Post
Cosa c’è nell’inchiesta sul caporalato nella piana di Sibari, in Calabria
3 Set 2026 • 0 commenti
Molte delle cose scoperte dal Post dopo la strage dei braccianti bruciati in un minivan: tra le altre, truffe al decreto flussi e grave sfruttamento del lavoro
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.