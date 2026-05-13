È una delle storie raccontate nel nuovo numero di COSE Spiegate bene, da oggi in libreria: per capire come agricoltura e allevamento influenzano il paesaggio, l’economia e le nostre abitudini quotidiane
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Fonte: il Post
Cosa c’entra l’allevamento con i cosmetici?
13 Mag 2026 • 0 commenti
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