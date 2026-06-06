Cosa cerchiamo nel mare

«È la stessa domanda che mi feci una sera in barca a vela, in una baia della Groenlandia. Perché ci attrae così tanto quel mucchio d’acqua? Perché per starci in mezzo ci danniamo così tanto, spendiamo così tanti soldi, fracassiamo le nostre vite?»

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Fonte: il Post